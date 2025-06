Publicado em 11/06/2025 às 16:15

'A esperança é o sonho

do homem acordado'

Aristóteles



O ser humano sempre esteve preocupado com a sua dignidade, realmente empenhado em seus interesses vitais.



Em todos os setores de nossas experiências, está presente maior ou menor capacidade de selecionar e escolher, combinando pensar e sentir.



Numa vida a toda pressa, há alguma possibilidade de realização, que apenas aguarda seu momento de aparecer.



A possibilidade da variedade de vivências entre religiões, e entre culturas, pode funcionar como um antídoto à indiferença e à intolerância.



A democracia, ao transformar cada um(a) em fonte do direito, proporciona o desenvolvimento da racionalidade.



A opinião pública exerce papel imprescindível na efetiva seleção das ideias, medidas, instituições propostas, no médio, como no longo prazo.



A quantidade de fenômenos políticos e sociais no País exige conceito de "espectador imparcial" de Adam Smith.



Para o mais importante teórico da liberdade de empreender, é um cidadão comum que não se deixa dominar por próprios interesses e paixões.



Incapaz de pensar sem palavras, a capacidade de compreender conceitos é um meio eficaz de acesso à realidade.



Em tempo de crise, especialmente, razão e imaginação são indispensáveis e urgentes à formação da consciência profunda de passado e futuro.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos