Publicado em 28/05/2025 às 13:27

Alterado em 28/05/2025 às 13:27

'Portas que ainda estão

fechadas para nós'

Karl Jaspers (1946)





Configurar a vida humana nas referências concretas, a partir da dimensão espiritual, efetivamente nos capacita a promover a paz duradoura.



Com a dimensão espiritual, abre-se aos povos nova perspectiva de coexistência, conduzindo a agressividade por caminhos mais suportáveis.



Hoje o ser humano se torna capaz se tiver diante dos olhos conteúdo que dê sentido às possibilidades por serem realizadas no seu cotidiano.



Goethe diz estar o valor máximo na personalidade desenvolvida. Alargando o horizonte de valores, tornamo-nos aptos a compará-los de fato.



Olhar atento na direção adequada serve para perceber determinados aspectos da realidade, e aplicável à dimensão moral da condição humana.



A verdadeira atenção não acontece sem um certo esvaziamento de si mesmo; ao olhar atento se revelam os valores das coisas, como das ações.



Ao longo da história, se privilegiou a visão que se pode obter das alturas, como que a indicar enfoque adequado a perceber um aparente todo.



Do alto se observa o caminho percorrido, ou como umas partes se encaixam com outras, mesmo que realmente se observe tudo em miniatura.



As grandes estruturas que se interpunham entre cidadão e comunidade a que pertence perdem relevância hoje com onipresença da tecnologia.



Se estamos fundamentalmente interessados na verdade, humildade indica uma posição a partir da qual coisas são vistas na própria grandeza.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos