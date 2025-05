Publicado em 21/05/2025 às 14:40

Alterado em 21/05/2025 às 14:40

'A esperança é

uma qualidade'

George Bernanos

"Dependendo da atitude que tomar, a pessoa realiza ou não os valores que lhe são oferecidos pela situação", disse Viktor Frankl.

Necessidade obrigatória, na sociedade fragmentária e plural, a nossa humanidade oferece uma salvação à aparente desesperança.

Encontrar os meios adequados para realizar os fins que a nossa humanidade pode manifestar acrescenta ao mundo parcela de bem.

Na medida em que não se ignore realidade complexa e paradoxal, poder surge onde quer que pessoas decidem agir conjuntamente.

Manter vivo o sentido em potencial a ser realizado nos acontecimentos contribui efetivamente para uma existência humana efetiva.

O sentido apresenta-se na consistência das apresentações dos acontecimentos como históricos e descritos de modo visível a todos.

Um sentido tornado apto a dar sua contribuição indispensável à solução de problemas referentes a necessidades do tempo presente.

Mais do que resolver conflitos, trata-se de descartar a prepotência de conflitos dominantes na realidade política no mundo de hoje.

Ser humano é ser com outros, não apenas no presente, mas no modo como está presente em cada qual o futuro da humanidade.

Mundo criado intencionalmente com liberdade de amar jamais poderá ser pura matemática, sabe desde cedo Papa Leão XIV.

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos