Construção e preservação do seu patrimônio

Publicado em 08/05/2025 às 14:05

Alterado em 08/05/2025 às 14:05

Atualmente, 59 milhões de pessoas investem no país – o equivalente a 37% da população –, de acordo com a 8ª edição do estudo Raio X do Investidor Brasileiro, feito pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e pelo Datafolha, que foi recentemente divulgada. Foram entrevistadas pessoalmente 5,8 mil pessoas com 16 anos ou mais, das classes A, B, C, D e E, nas cinco regiões do país.

A pesquisa aponta também que 14 milhões de pessoas cogitam deixar de aplicar o dinheiro ao longo deste ano. Por outro lado, considerando o contingente de 101 milhões de indivíduos que ainda não são investidores, 18 milhões têm a intenção de mudar esse status em 2025. Caso as projeções se concretizem, o saldo será positivo, com aumento de quatro milhões de brasileiros na fatia de investidores, que passará de 37% para 39% da população.

Entre as pessoas que pretendem investir ou continuar investindo, a principal razão apontada é o retorno que os produtos financeiros podem proporcionar (33% das respostas), motivação que lidera a preferência desde o primeiro ano da pesquisa. A segurança foi citada por 23% e, na terceira posição, está a facilidade de investir, com 14%. De 2023 para 2024, cresceu em três pontos percentuais o grupo que busca montar uma reserva financeira – saiu de 6% para 9%.

Analisando estes números, há vários pontos que podemos passar horas e discutindo. Um deles é: quem já tem a experiência de investir reconhece no retorno dos produtos financeiros uma proteção para o seu patrimônio. Esse é um fator que está diretamente relacionado à sensação de segurança que os investimentos podem proporcionar.

É muito bom ver que o brasileiro está mais consciente em relação às suas finanças. Não é só questão de poupar por poupar. Investir é pensar na construção e na preservação do patrimônio para o futuro. É realizar sonhos. É pensar não apenas em si próprio, mas também na família. Cada passo na preservação do patrimônio é um legado deixado para décadas à frente, assegurando que nossas conquistas e princípios sigam protegidos. O foco deve estar em uma perspectiva de longo prazo.

Para os 18 milhões de brasileiros que querem começar a investir ao longo deste ano, meu recado é: faça isso mesmo! Comece hoje. Mesmo que esse começo seja com pouco, o importante é dar o primeiro passo. A verdadeira transformação começa quando você toma a iniciativa. Em vez de aguardar por circunstâncias perfeitas, dê o pontapé inicial e construa seu próprio caminho.

Nos últimos 20 anos, mais pessoas começaram a investir em meio ao nascimento das plataformas de investimentos digitais e abertas, que oferecem produtos de várias gestoras, companhias e bancos, e não apenas os produtos próprios, a qualquer um. Assim, os brasileiros ganharam um incentivo para sair da tradicional poupança.

Hoje, há uma enorme variedade de produtos de investimentos – Tesouro Direito, CDB, LCI, LCA, ações negociadas na Bolsa, fundos diversos, criptomoedas etc –, alguns com mais riscos, outros com riscos baixíssimos. No atual momento, diante da elevada taxa básica de juros (Selic), o mais indicado são os produtos de renda fixa.

O acompanhamento periódico do planejamento patrimonial é crucial, idealmente com revisões anuais ou diante de eventos importantes na vida do investidor e também por conta de mudanças no cenário macroeconômico. Contar com o apoio de especialistas no assunto fará com que você tome decisões mais assertivas. Afinal, sucesso financeiro não acontece por acaso, ele é construído.

*Alex Silva é sócio da Aware Investments