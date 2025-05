Publicado em 02/05/2025 às 14:10

Alterado em 02/05/2025 às 14:15

Cebolinha, personagem criado por Mauricio de Souza, se assustaria com essa bandalheira no INSS. Claro que sabiam da parafernália. Se o dirigente do INSS era alertado pelos órgãos competentes, reação zero?

Ele não elencava sua atuação no Instituto ao seu superior? Em qualquer empresa pública ou privada essa atitude é uma constante. O que mais impressiona é um servidor do órgão ser o maestro da guilhotina nos proventos dos aposentados.

Essa operação foi feita com extrema lisura por órgãos competentes e especializados. Não tem falcatrua nos diagnósticos intestinais do INSS por onde passou. Foi estudada em meandros.

O governo não poderá dar suas costas diante do maior escândalo que assolou seu território. Aliás, se estiver vacinado, vai ter que andar rápido nas decisões.

Carlos Lupi é um político das antigas. Brizolista ferrenho, foi deputado federal pelo RJ (1991 a 1995). Dirige o PDT com mãos firmes. Foi jornaleiro e ganhou confiança de seu cliente assíduo. Era Leonel Brizola.

Dessa vez terá que olhar na biografia de seu líder para verificar como que circula uma carruagem no meio das abóboras. Está com o pescoço muito visível aos olhos dos congressistas. Foi alertado e pode ter alegado surdez nesse enfadonho rombo nas contas dos aposentados brasileiros.

Segundo diz o governo, tudo será reparado. Quando? E os sindicatos acobertados por servidores do INSS conforme aponta toda investigação? Será que punição virá?

Até agora quem ouviu o toque da corneta só foi o solitário tocador.

E "suLUPIaram" os velhinhos! Se Lupi sabia e não tomou providências anteriormente, terá que colocar cola de sapateiro na cadeira. Guilhotina já está na espera de um pescoço para enviar ao Diário Oficial da União.

Quanto mais demorar a faxina, o Congresso Nacional vai debater o assunto. E forte. O Brasil não foi descoberto para amadores tomarem conta. Profissionais internacionais estão por todo canto.

Cada dia é uma nova descoberta digna de corar o rosto de Cabral. Bilhões retirados dos proventos dos aposentados para a farra de servidores e sindicatos.

Que show da Xuxa é esse? Não é o da Xuxa. Isso é o nosso Brasil. Apontaram a lupa no Lupi. Ao que parece, desfocada não vai ficar. E Lula não terá dias fáceis com toda essa tempestade imposta aos aposentados. Alguma dúvida?

*Articulista e Consultor