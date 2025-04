Publicado em 23/04/2025 às 11:57

'Só aqueles que

têm paciência'

Friedrich Schiller

Ao visitar Petrópolis pela primeira vez, no início de 1960, após apenas alguns dias, praticamente o Centro Histórico já me era familiar.

Até hoje, ele pode ser percorrido a pé, sem atropelos, e suas principais ruas convidam as pessoas a conhecer um rico universo histórico-político.

No curso desse conhecimento, cada qual tem oportunidade ímpar de perceber e sentir a importância de alguns fatos do passado do País.

No ano em que comemoramos os 200 anos do nascimento de D. Pedro II, cumpre registrar a sua invulgar capacidade de ver, para além do seu tempo.

Sem pretensão de simplificar longo reinado, por 49 anos, vale destacar sua ação moderadora em política, e empreendedora em negócios.

A validade do conhecimento depende da validade do propósito, especialmente nesses tempos estranhos que vivemos, em que a prática é inquietante.

"O homem é um instrumento inconsciente para atingir os objetivos históricos universais da humanidade", oportunamente disse Tolstoi.

Através do processo de indução dos fatos observados, substancialmente, o governo brasileiro parece acreditar agora nos seus próprios movimentos.

Em plena guerra tarifária, que aparentemente está apenas no início, negociações que produzam resultados triviais não são interessantes.

Nos 200 anos, estivemos bastante ocupados tentando organizar experiência passada, mediante descoberta das causas de acontecimentos decisivos.

