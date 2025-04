A economia para crianças de John Maynnard Keynes

Publicado em 10/04/2025 às 19:19

Nos dias atuais, devido à subversão feita por Donald Trump em todos os mercados mundiais, o assunto dominante é a economia e os efeitos das políticas tarifárias impostas por ele. São medidas tresloucadas, aplicadas a toda a humanidade, a 180 países, desestruturando as economias nacionais e prejudicando particularmente a população pobre. Só gente sem coração e sem qualquer senso de humanidade pode tomar medidas desta natureza.



É neste contexto que me refiro ao pai da macroeconomia John Maynard Keynes (1883-1946). Considerado um dos maiores economistas dos últimos tempos, cuja função do Estado, para ele, é o de ser o promotor do desenvolvimento, ajudou a tirar a Europa da devastação da segunda guerra e deu rumo à economia mundial. Não via a economia como algo absoluto em si, mas no conjunto das atividades humanas. Mostrou-se muitas vezes um radical humanista e como tal com forte carga utópica.



Refiro-me a um texto muito pouco citado. Numa palestra em 1926 dizia: ”as divindades que presidem a vida econômica não pode ser outra coisa que gênios do mal; dum mal necessário que ao menos, daqui há um século (até 2028) nos obrigará a fazer crer a cada um e a nós mesmos que a lealdade é uma infâmia e que a infâmia é a lealdade, pois a infâmia nos é útil e a lealdade não”, Em outras palavras, - completava – a humanidade chegará ao consenso de considerar a avareza, a usura e a prudência como indispensáveis para nos tirar do túnel da necessidade econômica a nos levar à luz do dia”.



“Só então se alcançará o bem-estar geral e será o momento em que nossas crianças e esse é o sentido do meu ensaio ‘Perspectivas econômicas para nossas crianças’* finalmente compreenderão que o bem é sempre melhor que o útil”.



“Então nem precisam mais se lembrar de certos princípios, os mais seguros e os menos ambíguos da religião e da virtude tradicional: que a avareza é um vício, que é maldade extorquir os benefícios da usura, que o amor ao dinheiro é execrável”.



“Os que caminham seguramente pelo caminho da virtude e da sabedoria serão aqueles que se preocupam menos com o amanhã. E uma vez mais chegaremos a valorizar mais os fins que os meios e a preferir ‘o bem ao útil’. Honraremos aqueles que nos ensinaram a acolher o momento presente de maneira virtuosa e prazerosa, pessoas excepcionais que sabem saborear as coisas imediatas, como os lírios do campo que não tecem nem fiam”.



Mesmo que a proposta do humanista do eminente economista não se tenha realizado ainda (irá se realizar?) pois vivemos sob a ditadura do vil metal e da economia especulativa que nada produz a não ser mais dinheiro ainda, deixando grande parte da humanidade na pobreza e na miséria. Perceberá - e isso vai continuar valendo - que “a essência da vida não está no acumular” ilimitadamente e no consumir desmedidamente. Mas o sentido da vida consiste em “viver a vida, gozá-la, reproduzi-la, celebrá-la, compartilhá-la” com outros. Isso não é dado pela economia vigente. Numa palavra, é o “inútil” que conta e não o que é economicamente “útil”.



Seguramente o sábio humanista e economista Keynes nos tenha revelado a verdadeira natureza da economia, compreensível mais pelas crianças do que pelos adultos.



Hoje perdemos esta perspectiva e somos todos reféns da cultura do capital que nos obriga a gastar nossas vidas e nosso tempo em trabalhar, em produzir e em consumir no contexto de uma sociedade perversa, cujo ideal é a acumulação sem limite e o consumismo, sociedade que transformou tudo em mercadoria, até as coisas mais sagradas ou vitais como órgãos humanos.



A seguir por este caminho, por mais tarifas que o ensandecido Donald Trump castigue a inteira humanidade, iremos, provavelmente, ao encontro de uma grande tragédia, eventualmente de nosso próprio fim. Merecidamente, pois, não cumprimos o fim para o qual temos sido criados: viver a vida e agradecê-la.



*John Maynnard Keynes, “Perspectives économiques pour nos petits-enfants”, em “Essais sur la monnaie et l’économie:les cris de Cassandre”, Paris, Payot 1971,p.140; L.Boff, “Ecologia, mundialização e espiritualidade”, Ática, SP 1996.