Publicado em 02/04/2025 às 08:52

Alterado em 02/04/2025 às 08:52

'Haja hoje para

tanto ontem'

Paulo Leminski

A partir das ações individuais, fatos da história produzem resultados que nem sempre concordam; às vezes, se opõem aos resultados que pretenderiam.

O advento da modernidade, desde estágios iniciais do capitalismo, enfatizou fortemente o papel da iniciativa individual na ordem social.

O potencial de desenvolvimento das ideias pelo indivíduo pode ser considerável; porém mesmo com avanço do conhecimento, é sempre limitado per si.

Qualquer questão prática da aplicação de uma ideia apenas pode ser debatida e entendida com certa profundidade em termos históricos.

No momento político internacional, vejamos o conceito de racionalidade econômica, supostamente encaixado em padrão mais amplo de acontecimentos.

Será que a atual desorganização da concorrência por mercados deflagrada pelo governo americano tem uma causa, ou diversas causas?

Seria preciso descobrir sequência coerente de causa e efeito, e portanto encontrar um significado, para certos movimentos do presidente americano hoje.

Racionalidade econômica que encontramos em vários acontecimentos que fizeram diferença na história passa ao largo de suas decisões.

Uma distinção aborrecida entre fatos históricos e outros fatos do passado aparentemente desaparece: fatos disponíveis dentro de limites manejáveis.

Trump, substantivamente, acredita que nada de decisivo ocorre em época diversa aos atos e fatos por ele iniciados, ou em continuação.

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos