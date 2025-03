Publicado em 20/03/2025 às 19:06

Alterado em 20/03/2025 às 19:06

Para realizar as

'grandes coisas'

Maquiavel

É manifesta a nossa incapacidade em lidar em termos institucionais clássicos com as questões fundamentais para o crescimento do País.

De sua longa convivência com os problemas e desafios brasileiros, renomado professor Albert Fishlow lembra que "a resposta deve ser duradoura".

No regime democrático, as instituições encontram a necessária liberdade para propor e desenvolver projetos orientados ao longo prazo.

É essencial criar metodologias e soluções apropriadas ao bom andamento dos projetos, através das quais as instituições tomem decisões acertadas.

No ambiente de incerteza e risco, o acúmulo de conhecimento em processos depende de investimento em aprendizagem organizacional.

As instituições que se preocupam, em caráter permanente, com a difusão do conhecimento adquirido evitam aqueles erros cometidos no passado.

O desenvolvimento de competências em uma instituição considera essencialmente a existência de pessoas em condição de fazer opções.

Agregar as diversas preferências e ações individuais em um conjunto responsivo requer interação e ajustamento recíprocos das decisões autônomas.

A capacidade de levar a cabo um crescimento sustentável requer uma percepção clara da realidade econômica, social e política do País.

Nenhuma sociedade poderá funcionar a contento sem dispor de vasta quantidade de decisões econômicas e não econômicas cooperando entre si.

Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos