"O pensamento não é mais do que um pequeno aspecto da totalidade da consciência", sintetizou o escritor e conferencista Eckhart Tolle.



Hoje, cultura do apressamento e da superficialidade desconsidera relevância de projetar para o longo prazo.



A sociedade moderna corre sério risco de turvar a consciência de destino comum, vivenciado por gerações e pactuado através do tempo.



Seria mera atualização de coisas e acontecimentos que indivíduos e instituições se preocupam em produzir?



Assistimos à hipertrofia dos valores de troca impulsionada pela tecnologia; não temos controle eficaz sobre consequências disso, hoje.



Ênfase no consumo esgota-se na busca do êxito imediato com base em curva de vendas, massa de audiência.



Muitos indivíduos, no pensamento e na ação, mostram-se menos capazes de lidar com os problemas que os confrontam no cotidiano.



A natureza não cessa de manifestar harmonias e singularidades, numa riqueza de surpreendente diversidade.



Como a natureza, a cultura também vive substancialmente pela respiração, pelos fluxos, pelos sopros, pelas fecundações que propõe.



Lançar hoje olhar penetrante sobre a realidade pode gerar movimento indispensável à construção do futuro.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos