Publicado em 26/02/2025 às 12:52

Alterado em 26/02/2025 às 12:52

'Os que se ocupam da

política bem o sabem'

J-M. Guéhenno (1999)





Numa sociedade que vive a toda pressa, como encontrar objetivamente as condições necessárias às atividades?



As pessoas e instituições enfrentam dificuldades concretas de meios e recursos para exercer com efetividade as atividades no cotidiano.



Exemplificando, com extraordinária frequência encontramos empreendedores que mais atuam como executivos.



Qualquer que seja a atividade, entendo que precisamos exercitar capacidade de manter devida distância crítica de conjecturas e suposições.



"Uma esperança não insensata que talvez possa ser renovada em momentos de travessia", já dissera Pedro Malan.



Havendo um crescimento expressivo de oportunidades em determinado segmento, iniciativa sempre pode ocorrer, coisas novas podem vir.



Muitos costumes e instituições na moderna sociedade organizada em rede hoje são o produto de livre associação.



A vida democrática jamais se reduz a um simples exercício de matemática, conforme suposta soma algébrica das escolhas dos indivíduos.



Daí negociação entre comunidades políticas distintas, calcadas em princípios que as tornam compatíveis entre si.



Tanto os indivíduos quanto as instituições são capazes de processar informações que recebem, para construção de convergências possíveis.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos