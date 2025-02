Publicado em 12/02/2025 às 08:07

Alterado em 12/02/2025 às 18:48

A possibilidade de

lutar com palavras

Karl Popper





Pode o projeto começar sem experiência dos processos a serem adotados, antes de estarem definidos métodos e técnicas essenciais de produção?



Inadequações a serem corrigidas são tão importantes quanto medidas corretivas que lhes são de fato aplicadas.



Intervir naquelas situações a demandar correções de rumo, determinação de metas e enfrentamento de desafios requer visão realista de conjunto.



Tendências contemporâneas de avaliação convidam à substituição de práticas centradas numa análise mecânica.



Na imprevisibilidade que caracteriza o cenário empresarial, as organizações mais tradicionais enfrentam maiores dificuldades perante os desafios.



As transformações não começam quando as condições são piores, mas quando estas passam a ser aperfeiçoadas.



Jung convida a examinar o fator humano sob a superfície da racionalidade formal da organização: na sombra dela encontram-se opostos reprimidos.



Precisamos questionar modos de pensar tidos como certos, despertar pessoas para elevados níveis de realização.



Levar em consideração o papel da pessoa na empresa exige exercitar a liderança com moderação e prudência em todas as instâncias das decisões.



"O problema dentro de algumas empresas é que todo mundo manda", lembra eminente consultor Vicente Falconi.





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos