Por que investir em computação quântica?

Publicado em 06/02/2025 às 16:39

A computação quântica desponta como uma das mais revolucionárias áreas da tecnologia contemporânea, com potencial para remodelar setores inteiros da economia global. Diferentemente da computação clássica, que se baseia em bits binários (0 e 1), a computação quântica utiliza qubits, os quais exploram os princípios da mecânica quântica, como a superposição e o entrelaçamento. Esses conceitos, embora distintos, são complementares e essenciais. A superposição permite que um qubit esteja em múltiplos estados simultaneamente, aumentando exponencialmente a capacidade de processamento. Já o entrelaçamento cria uma interdependência entre qubits, de forma que o estado de um qubit influencia instantaneamente o estado de outro, mesmo a grandes distâncias. Isso possibilita a criação de sistemas de processamento incrivelmente eficientes e de alta velocidade.



A propriedade de entrelaçamento é particularmente disruptiva. Ela permite que qubits distantes estejam interconectados de forma instantânea, criando sistemas de processamento incrivelmente eficientes. Essa tecnologia não apenas aumenta a velocidade de cálculo, mas também viabiliza a resolução de problemas de altíssima complexidade, inalcançáveis pelos computadores tradicionais. Exemplos de aplicações incluem criptografia de próxima geração, modelagem molecular avançada, otimização de rotas logísticas e avanços na inteligência artificial.



No setor financeiro, a computação quântica tem o potencial de redefinir processos essenciais. Modelos de análise de risco, otimização de carteiras e precificação de derivativos, que hoje exigem recursos computacionais intensivos, poderia ser executada em uma fração do tempo. Além disso, algoritmos quânticos podem reforçar a segurança em transações financeiras, reduzindo significativamente vulnerabilidades a fraudes.



Inicialmente, é esperado que bancos e gestoras de investimento integrem algoritmos quânticos a sistemas clássicos como uma solução híbrida. No entanto, à medida que a tecnologia amadurece, ferramentas quânticas podem substituir integralmente modelos tradicionais em análises que envolvem altíssimos volumes de dados e alta complexidade.



O setor de saúde é outro campo com perspectivas incríveis. A simulação quântica de interações moleculares promete acelerar a descoberta de medicamentos, prever efeitos colaterais e personalizar tratamentos com base em análises genômicas. Empresas farmacêuticas e startups especializadas em computação quântica podem unir forças para criar plataformas que simulam fármacos em escala molecular, encurtando os ciclos de desenvolvimento e reduzindo custos.



Na indústria de materiais e energia, sistemas quânticos podem ser utilizados para projetar materiais mais eficientes para armazenamento e geração de energia. Redes elétricas otimizadas por algoritmos quânticos poderiam minimizar desperdícios e melhorar a distribuição, enquanto avanços em baterias e capacitores beneficiariam indústrias dependentes de energia renovável e veículos elétricos.



A convergência entre computação quântica e inteligência artificial (IA) abre novas frentes de inovação. Modelos de aprendizado de máquina podem ser otimizados para processar dados em velocidades sem precedentes, aumentando a precisão de previsões e a eficiência de algoritmos. Além disso, a criptografia quântica surge como um divisor de águas na proteção de dados sensíveis, aumentando a resiliência a ciberataques.



Apesar do vasto potencial, o setor enfrenta desafios significativos. A computação quântica ainda é uma tecnologia emergente, com altos custos de infraestrutura, limitações técnicas e a necessidade de ambientes ultraestáveis para operar. No entanto, empresas como Google, IBM, Microsoft, Intel, Nvidia, IonQ e Rigetti Computing estão liderando os avanços. A previsão é que computadores quânticos comercialmente viáveis ganhem escala até 2030, abrindo espaço para um mercado altamente competitivo. Para investidores interessados em diversificação, ETFs como o Defiance Quantum ETF (QTUM) e o ARK Innovation ETF (ARKK) oferecem exposição ao crescimento do setor, reduzindo os riscos associados à escolha de empresas individuais.



Investir em computação quântica é apostar em um futuro transformador. O impacto potencial é profundo, abrangendo desde soluções para problemas globais até melhorias significativas na vida cotidiana. Para investidores, acompanhar de perto os desenvolvimentos e posicionar-se estrategicamente pode garantir participação nos ganhos deste promissor mercado. A hora de explorar as oportunidades na computação quântica é agora.



A computação quântica não é apenas uma tendência tecnológica; é um catalisador de inovação que promete transformar setores-chave da economia. Embora desafios como custos elevados e complexidade operacional permaneçam, o potencial disruptivo supera amplamente as barreiras. Para investidores, compreender e se posicionar nesse mercado é essencial para capturar as oportunidades de crescimento que ele oferece. Seja por meio de investimentos diretos em empresas líderes ou via ETFs diversificados, a exposição ao setor de computação quântica é uma decisão estratégica para quem busca retorno a longo prazo em um mundo impulsionado pela inovação.

João Victor Vieitez é analista da Aware Investments