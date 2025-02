Publicado em 05/02/2025 às 12:36

'Quando a mente

está pensando'

Platão





Sociedade democrática constitui vasto complexo de interesses e opiniões, podem nem sempre ser o que parecem. Como encarar o desafio?



Hoje, crença de que os fatos falam por si ignora empenho necessário para transmitir uma realidade significativa.



Quando o empenho simplesmente desaparece, cidades e respectivas nações inapelavelmente se transformam em comunidades empíricas.



Com modernização em andamento, substituição da generalização pela especialização limita a responsabilidade.



Interpretar o passado requer reflexão e generalização. Algo que conduz para além do momento atual, imerso nos fragmentos temporais.



Assuntos e negócios são medidos pelo atrativo que possam exercer sobre o maior número possível de indivíduos.



Exigência ética nos assuntos e negócios requer mudança concreta, uma política de gestão baseada em parceria e participação efetivas.



Sem mudança que propicie as condições de responsabilidade política de gestão se reduz a conjunto de intenções.



Fatal é o erro que negligencia dimensão humana na organização contemporânea, desconsiderando diferenças nas exigências éticas.



"Para avançar na solução dos problemas será preciso reforçar a avaliação regular das atividades" (G. Lipovetsky).





Engenheiro, é especialista em gestão de pequenos empreendimentos