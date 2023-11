'Enriquecidos com

senso de realidade'

Barão de Humboldt





Vínculos que unem os cidadãos de uma nação são o produto do encontro único de circunstâncias históricas.



A nação é o espaço político onde há possibilidade de construir a democracia; mas também põe em evidência estruturas defasadas, inoperantes.



"Crescemos acreditando no Estado, descuidados de mecanismos de representação política" (José Júlio Senna).



Em cenário de incerteza e risco, nossa sociedade em rede deixa modo tradicional de fazer coisas, abrindo-se realmente ao futuro problemático.



As razões continuam uma característica contínua da ação, em vez de ligar-se como sequências ou agregados.



Ao longo da história, processos sociais não configuram ciclos inescapáveis que se repetem automaticamente, tampouco avançam numa direção.



Fatores globais afetam substancialmente as democracias, dependendo das condições específicas de cada país.



Instituições produzem resultados que nem sempre concordam; por vezes, opõem-se a resultados pretendidos: destaque para política econômica.



Ocorrendo um cenário histórico diferente, acontecimentos semelhantes podem conduzir a resultados diversos.



No atual sistema brasileiro, o processo de aprendizagem das coisas não planejadas avança, consideravelmente, aquém da dinâmica política.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)