'Só existe um meio de escrever a própria

essência; é contá-la toda, o bem e o mal'

Machado de Assis





"O racionalismo ilustrado pôs entre parênteses o Deus redentor", diz o papa polonês em livro-entrevista de 1994.



Refugiados no comodismo da opinião, o racionalismo nos preenche com a profusão de verdades provisórias, tão efêmeras como interesses que as manipulam.



Segundo expressões heterogêneas, o critério de verdades inconclusas realmente constitui o centro de gravidade.



Sobrevém dependência em face de circunstâncias fortuitas, invariavelmente presentes no próprio viver cotidiano, resultado da complexidade de fatos havidos.



Céticos de todas as épocas, peças obrigatórias da destruição do pensamento, encontram sua legião de seguidores.



Os princípios da razão depõem em favor da inteligência, reafirmam incapacidade visceral do intelecto humano de penetrar o próprio mistério do existir humano.



O referencial necessário à compreensão da presença humana no planeta é concretamente a sua realidade histórica.



O tecido que se encontra na identidade de cultura, de religião, de nação resistiu a toda sorte de dor e de tormento infligidos aos judeus no decorrer de milênios.



Percurso histórico do povo judeu vive uma encruzilhada, agora que reféns civis são moeda de troca do terrorismo.

Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)