'A razão persegue

o interesse prático'

Gilles Deleuze (1963)





"Uma concepção comum do que seja forma de vida boa, capaz de ser reconhecida como autêntica" (Habermas).



Impõe avaliações verdadeiras aplicadas aos costumes e criações das diferenças culturais na vida em sociedade, processo civilizador por excelência.



O reconhecimento de diferenças culturais configura um desafio permanente na sociedade aberta e democrática.



Por complexas que possam ser as funções sociais na sociedade organizada em rede, intercâmbio entre pessoas basicamente exige interdependência.



Nas expressões e disposições da modernidade o esforço continuado do diálogo configura um processo político.



Um processo que exprime o acordo entre entendimento e razão, princípio irredutível para melhoria contínua da qualidade de eficácia das relações.



Para exercitar uma verdadeira atenção, é preciso abertura e sensibilidade que não acontecem automaticamente.



Caminho da compreensão apresenta alicerces bem mais sólidos do que opiniões reforçadoras de antagonismos, naturalizados nos dias que correm.



Um aproximar-se do concreto, o que o nosso olhar atento percebe nas situações em que manifestamos respeito?



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)