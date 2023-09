'Quando perdemos as

fórmulas confortáveis'

Werner Sombart





Grande parte dos confrontos humanos acontecem porque grupos se fecham e acham que têm razão sozinhos.



Uma engenharia humana é a orquestração de espaços comuns que se compatibilizem com as justas aspirações individuais e grupais.



Espaços onde de fato se desenvolvem processos educativos reconstrutivos e políticos, com responsabilidade.



Tempo de mudanças desafiadoras, a história nos mostra a medida do que é presente, bem como nos liberta do atrelamento à época.



Não sabemos sempre a história que fazemos, não dominamos todas condições do desenvolvimento planetário.



Somos capazes de apreciar a natureza essencial das diferenças entre a nossa sociedade e outras, no presente e também anteriormente?



Se a nossa vida não quiser perder-se nas distrações, precisa ganhar coesão, direcionar-se para transcendência.



Apenas nos atos historicamente concretos da nossa vida, não por uma escolha de visão de mundo comunicada segundo seus preceitos.



Como árvores têm raízes profundas quando são altas, crescemos com a profundidade da consciência de Deus.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)