A estrada do sucesso

é uma estrada longa.

Ozires Silva





Existe hoje uma demanda específica de qualidade de vida no modelo de crescimento da sociedade democrática.



Vínculos sociais sólidos entre a empresa e o meio social alavancam diferenciais fundamentais de produtividade, incrementam as oportunidades de realização dos negócios.



A abordagem sistêmica vê o mundo em termos de relações de integração: a interação simultânea e mutuamente interdependente entre componentes múltiplos da empresa.



Multiplicar os produtos conforme os alvos comerciais é, provavelmente, o maior desafio do modelo de negócio.



As empresas que buscam oportunidades de mercado identificando apenas necessidades que clientes conseguem expor correm risco de ser ultrapassadas por concorrentes.



Empresas mais inovadoras avaliam o sucesso dos seus portfólios de acordo com suas estratégias de longo prazo.



Organizações podem iniciar padrões significativos de mudança, aprendendo a ver a si mesmas e a maneira como interpretam relações com o ambiente de incerteza e risco.



Na contramão, atualmente muitas empresas ainda mantêm "foco na tarefa e no curto prazo" (Carmen Migueles).



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)