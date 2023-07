Compromisso com a ação

'Toda a sociedade é uma

espécie de sonho coletivo.'

Paul Valéry





"Sociedade marcada por individualismo selvagem, com forte propensão ao autoengano", diz Eduardo Giannetti.

Difícil imaginar que a política consiga mobilização evitando o que examina a sociedade como um todo: 70% dos brasileiros não leem um livro por ano.



Com variedade de autores à disposição, a leitura poderia ser rica fonte de percepções e vivências para muitos.



A sociedade se abre para um futuro problemático, estabelece novos padrões sociais, deixando de lado o modo tradicional de fazer certas coisas.



A maior parte das atividades humanas adquire dimensão coletiva que ultrapassa em muito o âmbito da família.



No cotidiano da vida, preocupação com novas gerações não desaparece, como atesta a consciência ecológica, desafiando visão de curto prazo.



Sistemas de valores não são percebidos como equivalentes; continuamos capazes de falar sobre o bem e o mal.



No regime democrático, as formas de associação e de sucesso são múltiplas, num ambiente de livre iniciativa, incomparáveis quanto a valores.



Na sociedade, energias individuais podem encontrar na afirmação do bem comum compromisso como a ação.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)