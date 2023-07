'Quando chegamos

aos aspectos práticos'

Thomas Sowell (2009)





"O caráter de um homem é a somatória de todos os seus atos", diz inconteste humanista e professor Alfredo Bosi.



Quando pensamento e ação se ligam em concreto, somos capazes de estabelecer elevado grau de correspondência entre as ideias e a realização possível.



Exige de nós não apenas persistência e visão, requer que deixemos de lado as chances momentâneas de felicidade.



Foi necessária a experiência cumulativa de gerações inteiras para que a capacidade de refrear impulsos internos e externos aumentasse constantemente.



Observamos uma crescente diferenciação das funções sociais, que é inseparável do processo de individualização.



Porém, nesse processo existe um conjunto de situações nas quais tomamos decisões de maneira quase automática, portanto ao largo de reflexão crítica.



Mediante reflexão, o conhecimento de nós mesmos se traduz na promessa de um maior conhecimento do mundo.



Quando reconhecemos nossa vulnerabilidade, ao invés de fugir dela, podemos experimentar a nossa dependência radical do mistério que nos sustenta.



Espírito apanha-nos onde estamos na existência cotidiana: assim vivemos em primeiro lugar dos dons concedidos.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)