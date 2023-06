'A apreciação do

realmente justo'

Josep Esquirol (2006)





Em todas as épocas, os homens como as mulheres sempre tiveram o senso de dignidade e de interesses vitais.



Acredita-se hoje que a construção de decisões concertadas, mediante diálogo aberto e democrático, realmente conduz ao acolhimento por maioria.



Decisões que afetam questões particularmente importantes para uma coletividade exigem maioria qualificada.



Nas condições da modernidade, racionalidade transmite um dado de realidade: constitui instância explicativa de sentimentos morais nas instituições.



No domínio político, decisões devem estar subordinadas ao controle racional, para evitar paixões incontroláveis.



Numa sociedade plural e pragmática, crenças tipicamente religiosas, mesmo que consideradas de caráter pessoal, imprimem autenticidade a eventos.

Hoje, frente à diversidade das manifestações simbólicas de religiosidade, a ideia de alma permanece irredutível.



Traços marcantes encontram-se nas instituições, no direito, no imaginário e na paisagem, geográfica e humana, confrontados com a transcendência.



"As coisas me ocorrem, espontaneamente, são coisas do Senhor, cultivadas na oração", escreveu papa Francisco.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)