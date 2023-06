'As conjunturas - e menos ainda

as estruturas - não agem sozinhas'

Raymond Boudon (2012)





Sociedade organizada de baixo para cima soluciona problemas na esfera local por associações livres de cidadãos.



Associações livres - vinculadas às ações e responsabilidades dos indivíduos - se desenvolvem onde quer que se façam sentir reais consequências de concorrência.



Ao surgir tecnologia que responde a necessidade latente, vemos se produzirem iniciativas de ordem econômica.



Desenvolvimento tecnológico implica, automaticamente, em desenvolvimento humano e social? Nesses tempos estranhos, multiplicam-se opiniões controversas.



O próprio desenvolvimento dos mecanismos de mercado traz um pouco de previsibilidade à concorrência hoje.



Facilitar as transações em um determinado espaço não deve complicá-las no momento em que os limites desse espaço são amplamente ultrapassados na prática.



"Só quando as pessoas podem trocar livremente o que possuem por aquilo de que precisam", diz Roger Scruton.



A estabilidade das organizações dependerá cada vez mais do modo como as mudanças forem de fato difundidas. Mais do que desempenho, trata-se de significado.



Agindo em consonância com certos princípios geramos o maior bem possível para a convivência entre grupos.



Uma vez que os indivíduos não existiriam fora do contexto social e histórico no qual as suas vidas se organizam, nada mais importante do que relações autênticas.



Engenheiro, é autor de "Por Inteiro" (Multifoco, 2019)