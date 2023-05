'Nossa meta deve ser

o resgate do público'

Fernando Henrique Cardoso (2018)





Na sociedade moderna persiste no cidadão senso de valores e consciência de que eles o ultrapassam (Durkheim).



Tem uma considerável importância política, já que a tendência de compartilhamento de valores contribui para fortalecimento de vínculos sociais e amadurecimento de instituições humanas.



Conforme as grandes tradições políticas, esperamos que as diversas instituições aproximem homens e mulheres.



Uma das principais tradições da civilização ocidental é o esforço constantemente renovado de fazer prevalecer, malgrado a incidência de conflitos, o ideal de reconhecimento e reciprocidade.



Na recusa dos meios-termos da política, um poderoso apelo às consciências individuais de fato se faz presente.



O dinamismo da sociedade moderna reside num efetivo processo de individualização, capaz de reflexão crítica, amplificado pela existência das tecnologias da informação e da comunicação.



A tecnologia modifica as condições de exercício do poder, desloca o debate político, mas não cria automatismo.



O espaço das redes é campo de forças e desequilíbrios. Nos dias que correm, a vontade de aumentar conexões é contrabalançada pelo medo de perder o controle das redes já constituídas.



Na dinâmica das redes, concretamente, como ignorar que muitos indivíduos e grupos tendem a se fechar em si?



