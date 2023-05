Diversidade de gênero nas empresas: um caminho para o sucesso

A presença de mulheres em posições de liderança em grandes empresas é uma questão que tem ganhado cada vez mais destaque. Além de ser uma questão de justiça e igualdade de oportunidades, além disso a liderança feminina traz inúmeros benefícios para as organizações e para a sociedade como um todo.

Dados estatísticos recentes mostram que as mulheres ainda são minoria em cargos de liderança nas empresas no Brasil e no mundo, tanto que o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) tem um de seus seis Eixos Transversais dedicado ao Empoderamento das Mulheres e à Igualdade de Gênero. Pois para a ONU acabar com a discriminação de gênero, é necessário acelerar o desenvolvimento sustentável e empoderar mulheres colaborando assim com o desenvolvimento social e econômico do país.

No entanto, as empresas que investem em diversidade de gênero e promovem a ascensão de mulheres em cargos de liderança têm apresentado resultados significativos, incluindo mais chances de obter resultados financeiros acima da média do que empresas com menor diversidade.

Apesar dos avanços na luta por igualdade de gênero nas empresas, as mulheres líderes ainda enfrentam desafios únicos. Além das barreiras culturais e da falta de oportunidades, muitas vezes elas precisam lidar com o preconceito e a discriminação no ambiente de trabalho, o que pode levar à falta de reconhecimento e à diminuição da autoestima e autoconfiança.

Para superar esses desafios, muitas mulheres líderes têm buscado apoio em mentorias e coletivos de mulheres empresárias. A mentoria é uma relação de aprendizado mútuo, em que uma líder mais experiente compartilha seu conhecimento e experiência com uma liderança em desenvolvimento. Já os grupos de mulheres são espaços de compartilhamento de vivências e aprendizados, que possibilitam a troca de experiências e o apoio mútuo entre as líderes.

Participar de coletivos de líderes ou buscar mentorias pode ser um diferencial importante para o sucesso profissional. Além de ampliar a rede de contatos e fortalecer a autoconfiança, esses espaços oferecem a oportunidade de aprender com a troca de experiências, o que pode ajudar a enfrentar os desafios que somente as mulheres enfrentam na carreira.

É fundamental que as empresas e a sociedade como um todo reconheçam a importância da liderança feminina e trabalhem para eliminar as barreiras que impedem as mulheres de ocupar cargos de liderança em igualdade de condições com os homens. Além disso, as mulheres líderes devem buscar apoio em coletivos de líderes e mentoria, para fortalecer sua rede de contatos e obter orientação específica para superar os desafios da carreira.

Vantagens das empresas que investem em Liderança Feminina

Nos últimos anos, tem-se observado uma crescente valorização da diversidade nas empresas. E, dentro desse contexto, a liderança feminina tem se destacado como uma das principais fontes de vantagem competitiva no mercado.

Empresas que promovem a liderança feminina têm um ambiente mais inclusivo, o que leva a uma maior criatividade, inovação e eficiência. Isso porque, as mulheres possuem uma abordagem mais colaborativa, flexível e empática, características fundamentais para liderar equipes com sucesso. De acordo com estudos, a presença de mulheres na liderança aumenta a inteligência coletiva do grupo e melhora a tomada de decisão.

Além disso, empresas com mulheres em cargos de chefia e liderança têm mais chances de serem bem avaliadas pelos seus colaboradores e pela sociedade em geral, o que acaba gerando uma imagem positiva da empresa. Algumas pesquisas mostram que empresas que possuem diversidade de gênero em cargos de liderança têm um desempenho financeiro superior a empresas que não possuem essa diversidade.

Outro fator importante é que a presença de mulheres em cargos de liderança aumenta a representatividade feminina na empresa, o que pode atrair mais talentos femininos para a organização. Além disso, a diversidade de gênero na liderança pode ser vista como um fator de atratividade para clientes e investidores.

Apesar de todos os benefícios, as mulheres ainda enfrentam muitos desafios na jornada para alcançar a liderança. Desde o preconceito até a falta de políticas de equidade de gênero nas empresas, as barreiras são muitas. Por isso, é importante que as empresas estejam cientes desses desafios e trabalhem ativamente para promover a diversidade em suas equipes.



Simone S. Santos é natural de Niterói. Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense (2010), Funcionária Pública há mais de três décadas, escritora, palestrante, Mentora de Mulheres Líderes com a missão de fortalecer a liderança feminina. Uma das 90 empreendedoras brasileiras selecionadas para participar da Academy for Women Entrepreneurs (AWE 2.0).