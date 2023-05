Intuição que dorme

dentro de nós.

Luiz Paulo Horta (2013)





Família não é simplesmente desafio intelectual, concretamente ela se insere num plano divino da ordem criada.



Sem esta instituição natural, homens e mulheres estariam invariavelmente a fazer prevalecer tão somente a força. Sendo a família uma instituição natural, as mudanças sociais não conseguem destruí-la.



Da instituição familiar a vida depende, e a continuidade de cada ser se assegura através dos que dele descendem.



Na Gaudium et Spes lê-se que a família enquanto comunidade profunda de vida e de amor tem a missão de tornar sempre o que ela é - um centro de irradiação da luz de sua realidade como sacramento.



A família foi uma forma genial de suplantar o nada, mesmo por parte dos que não creem em nada após a morte.



Deus revela-se raramente, faz-se pressentir por meio das coisas, dos acontecimentos, dos homens e das mulheres. "Escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano" (Rm 9,16).



Nesse mundo saturado pelo pragmatismo de muitos, o fascínio de exibir conquistas sociais e políticas subsiste.



Para compreender o outro, é necessário uma abertura e uma sensibilidade que não acontecem automaticamente. Quando devidamente levadas em conta, realmente mudam o rumo dos acontecimentos.



Compreender existência humana como resposta à Palavra significa aceitar que o sentido de fato já nos foi dado.



Com um exercício paciente e sustentado da atenção, saímos do insignificante deserto dos fatos, nossas tendências egoístas permanecem deslocadas ou proteladas, nosso olhar se dirige para o lado de fora.



A despeito da existência do mal, o amor pode encontrar sua razão de ser e fundamentar a esperança a partir da fé.