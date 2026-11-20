Plataforma lançada na COP31 classifica projetos em verde, amarelo e vermelho com base em 13 critérios ambientais e territoriais

Publicado em 20/11/2026 às 15:03

Alterado em 20/11/2026 às 15:03

Um estudo inédito do Instituto Internacional Arayara mostra que 89,4% dos empreendimentos eólicos terrestres no Brasil apresentam algum fator de sensibilidade socioambiental. O monitoramento inclui 1.748 parques eólicos em operação, construção ou planejamento, distribuídos por 13 estados, sobretudo no Nordeste, e soma 60,6 GW de capacidade instalada projetada.

Desse total, 1.175 usinas já estão em funcionamento, com pouco mais de 36 GW. Os dados foram reunidos na plataforma Farol das Eólicas, lançada durante a COP31, em Antalya, na Turquia, com a proposta de mapear conflitos e orientar o debate sobre expansão da energia eólica no país.

Como funciona a classificação da plataforma

A ferramenta cruza a localização dos empreendimentos com territórios indígenas, quilombolas, unidades de conservação, áreas de biodiversidade, habitats de espécies ameaçadas, zonas de aves migratórias e áreas urbanas e rurais. A partir disso, os parques recebem classificação verde, amarela ou vermelha, conforme a pontuação dos alertas identificados.

Segundo os dados apresentados, apenas 10,6% dos parques receberam a faixa verde, o que indica ausência de sobreposição com os critérios analisados. Outros 52,5% foram classificados como amarelos, enquanto 36,9% entraram na categoria vermelha, considerada a de maior alerta socioambiental.

Proximidade de casas, aves e áreas protegidas preocupa

Entre os principais fatores de atenção está a presença de ao menos um domicílio a até 400 metros dos limites de 64,5% dos parques analisados. Essa distância é considerada, inclusive por regras do Conama, como um ponto de risco para ruído das turbinas, sombreamento e possíveis efeitos sobre a qualidade de vida de moradores próximos.

O levantamento também destaca os riscos para aves migratórias, que podem colidir com as turbinas. Especialistas defendem o uso de tecnologias de detecção capazes de interromper o funcionamento das hélices quando os animais se aproximam, reduzindo os impactos sobre as rotas e áreas de concentração dessas espécies.

Licenciamento e energia offshore entram no debate

Para os pesquisadores, a plataforma não substitui estudos de impacto ambiental nem comprova dano efetivo, mas serve como indicador de concentração de fatores de risco e de locais que exigem mais atenção. O instituto também critica possíveis falhas e diferenças na aplicação dos critérios de licenciamento entre os estados.

Além dos projetos em terra, o Farol das Eólicas passa a monitorar iniciativas de energia eólica offshore, ainda sem parques em operação no Brasil. Nessa frente, a atenção se volta para ecossistemas marinhos sensíveis, como recifes de coral, além de atividades econômicas como a pesca, que podem ser afetadas pela instalação desses empreendimentos. (com informações da Agência Brasil)