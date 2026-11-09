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Segunda, 09 de Novembro de 2026

MEIO AMBIENTE

ONU diz que este ano deve estar entre os quatro mais quentes da história

Relatório da OMM aponta aquecimento acima da média pré-industrial, elevação do nível do mar e oceanos em recorde de calor

Por JB AMBIENTAL
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Publicado em 09/11/2026 às 11:54

Alterado em 09/11/2026 às 11:54

. Foto: Ansa

Este ano deve ser um dos quatro mais quentes já registrados, segundo o novo relatório “Estado do Clima”, divulgado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM). O documento foi publicado às vésperas de mais uma rodada de negociações climáticas internacionais e reúne os dados mais recentes disponíveis sobre a evolução do aquecimento global.

Entre janeiro e setembro, a temperatura média global ficou 1,47 grau Celsius acima da média pré-industrial. A OMM afirma que o forte El Niño contribui para intensificar o calor e pode levar os índices a subirem ainda mais até o fim do ano, mantendo o planeta em uma sequência prolongada de recordes de temperatura.

Oceanos, gelo e nível do mar batem sinais de alerta

O relatório mostra que o aquecimento não aparece apenas no termômetro. Segundo a OMM, os oceanos continuam aquecendo e chegaram a superar os recordes históricos recentes, enquanto geleiras e camadas de gelo seguem derretendo em ritmo preocupante. Esse processo também faz o nível médio global do mar atingir novo recorde, impulsionado pela expansão térmica da água e pelo derretimento do gelo.

De acordo com John Kennedy, chefe de Informações Climáticas da OMM, todos os indicadores apontam para a mesma conclusão: o calor retido pelos gases de efeito estufa está se manifestando em diferentes partes do sistema climático. A leitura combinada desses sinais ajuda a explicar por que os últimos 12 anos estão entre os 12 mais quentes desde o início das medições, por volta de 1850.

Negociações climáticas usam dados mais recentes

Os países se reúnem na Turquia para uma nova rodada de conversas sobre o clima, e o relatório da ONU deve orientar as discussões ao oferecer uma atualização científica sobre a situação do planeta. O Copernicus, serviço climático da União Europeia, já havia indicado que 2026 tem grande chance de se tornar o segundo ano civil, depois de 2024, a ultrapassar 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais.

O cenário reforça a urgência das medidas de redução de emissões e de adaptação aos efeitos já em curso. Para os cientistas, a sequência de anos muito quentes mostra que o planeta está acumulando calor em velocidade preocupante, com impactos diretos sobre oceanos, gelo e nível do mar. (com informações da Agência Brasil)

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