Lula participará da COP31, na Turquia, antes de viajar à cúpula da Asean, nas Filipinas, em novembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), que será realizada em Antália, na Turquia. A informação foi confirmada pelo governo federal nesta sexta-feira (30), e a chegada do chefe do Executivo à cidade turca está prevista para 10 de novembro.

A agenda antecede a cúpula de chefes de Estado e de governo, marcada para os dias 11 e 12 de novembro. A presença de Lula no evento climático já havia sido anunciada logo após sua reeleição, no segundo turno realizado em 25 de outubro.

Transição da presidência da conferência

Durante a COP31, o Brasil passará a presidência da conferência para a Turquia, país anfitrião do encontro. A condução dos trabalhos será compartilhada com a Austrália, que ficará responsável pela coordenação das negociações diplomáticas ao longo da reunião.

Até o momento, 77 chefes de Estado e de governo confirmaram presença na conferência. O evento reunirá lideranças internacionais para discutir medidas de enfrentamento às mudanças climáticas e compromissos ambientais entre os países participantes.

Viagem à Asean

Após a participação na COP31, Lula seguirá no dia 13 de novembro para as Filipinas, onde participará da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). O líder brasileiro foi convidado para o encontro pelo segundo ano consecutivo.

A sequência de compromissos reforça a agenda internacional do presidente em temas ambientais e diplomáticos. A presença em dois fóruns multilaterais em seguida coloca o Brasil em destaque nas discussões globais do mês de novembro. (reportagem ampliada com informações da Ansa)