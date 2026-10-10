Ibama extingue 229 incêndios no Amazonas e segue no combate ao fogo

O avanço dos incêndios florestais no Amazonas levou o governo federal a reforçar as ações de prevenção, monitoramento e combate na região. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), 229 incêndios já foram extintos desde o início do atual período crítico, mas ainda há focos ativos exigindo atuação contínua das equipes.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) segue operando em campo para conter 20 incêndios no estado. As ações fazem parte de uma estratégia integrada coordenada pelo Centro Integrado Multiagência de Coordenação Operacional Federal (Ciman Federal), que articula órgãos federais e estaduais na resposta aos desastres ambientais.

Brigadistas e aeronaves reforçam a operação

Para ampliar a capacidade de resposta, o ministério mobilizou 290 brigadistas especializados e anunciou o envio de seis aeronaves. O pacote inclui quatro aviões Air Tractor, usados no lançamento de água sobre as áreas atingidas, e dois helicópteros voltados ao apoio logístico e ao transporte de equipes para regiões de difícil acesso.

O reforço aéreo é considerado essencial para acelerar o combate aos focos mais críticos e permitir o deslocamento rápido de combatentes em áreas remotas da floresta. A atuação conjunta busca reduzir a propagação do fogo e proteger comunidades, vegetação nativa e fauna local.

Coordenação federal e apoio ao estado

Em setembro, após solicitação do governo do Amazonas, o Ciman Federal também acionou equipes do Projeto de Resposta em Ações Integradas para Atuação em Situações de Desastres (Respad) e uma aeronave do Projeto de Gerenciamento de Aeronaves para Situações de Urgência e Socorro (Pegasus). Dias depois, a mobilização foi revista porque as chuvas ajudaram a diminuir os focos de incêndio.

Além das ações emergenciais, o MMA informou ter orientado o governo estadual sobre os procedimentos para solicitar recursos por meio do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec). O mecanismo é usado para ampliar a capacidade de resposta em situações de emergência e fortalecer a atuação local diante de eventos climáticos extremos.

ProAmazon é aposta de longo prazo

Entre as iniciativas estruturais citadas pelo governo está o ProAmazon, projeto voltado à prevenção e ao combate a incêndios florestais. Financiado pelo Fundo Amazônia com R$ 45 milhões, o programa integra a estratégia de médio e longo prazo para reduzir a vulnerabilidade da região e fortalecer a resposta a novos períodos críticos. (com informações de Pedro Peduzzi, da Agência Brasil)