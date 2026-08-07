Ventania atinge SP e chega a 109 km/h em Santos

Defesa Civil monitora os impactos e mantém alerta para novas rajadas no estado

Publicado em 07/08/2026 às 15:33

Na manhã desta sexta-feira (7), Santos, no litoral paulista, registrou rajada de vento de 109 km/h. O episódio provocou a queda de uma árvore no município, mas ninguém ficou ferido. Outras cidades também foram afetadas por ventos fortes, reforçando o alerta para a mudança nas condições do tempo em São Paulo.

Além de Santos, houve registros em Presidente Prudente, Itatinga, Sandovalina, Caraguatatuba e Presidente Epitácio, com rajadas que variaram de pouco mais de 49 km/h a 70,4 km/h. O cenário mostra que o fenômeno atingiu diferentes áreas do estado, do interior ao litoral.

Capital tem poucos danos, mas alerta continua

Na cidade de São Paulo e na região metropolitana, não foram registrados danos significativos até o momento. Ainda assim, as autoridades mantêm o aviso de que a ventania pode aumentar no período da tarde, exigindo atenção da população para quedas de árvores, objetos soltos e transtornos no trânsito.

Também estão sob possibilidade de ventos fortes a moderados o Vale do Paraíba, a região de Campinas e o litoral norte. A Defesa Civil estadual montou um gabinete de crise e segue monitorando os efeitos da ventania ao longo do dia.

Previsão indica continuidade no sábado

A expectativa é de que as rajadas continuem sobre o estado de São Paulo neste sábado (8). Com isso, o monitoramento deve permanecer reforçado em áreas mais suscetíveis a impactos, especialmente no litoral e em regiões com histórico de ventos mais intensos.

As autoridades orientam atenção redobrada durante o período de instabilidade, principalmente em locais com árvores, estruturas frágeis e objetos que possam ser deslocados pelo vento. (com informações da Agência Brasil)