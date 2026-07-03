Rio reforça ações para enfrentar efeitos do El Niño

Governo estadual amplia monitoramento e medidas preventivas diante do risco de calor, seca, chuvas fortes e incêndios florestais

Publicado em 03/07/2026 às 07:38

Alterado em 03/07/2026 às 15:14

O fenômeno El Niño deve provocar no estado do Rio temperaturas acima da média histórica, ondas de calor mais frequentes, períodos de estiagem alternados com chuvas intensas e aumento do risco de incêndios florestais. O cenário também pode pressionar os sistemas de abastecimento de água e energia já no segundo semestre deste ano.

De acordo com projeções internacionais, há 96% de probabilidade de consolidação do fenômeno até o verão de 2027. Diante disso, o governo estadual vem ampliando uma rede de monitoramento, prevenção e resposta para reduzir impactos e proteger a população fluminense.

Defesa Civil e Bombeiros reforçam resposta a desastres

A coordenação das ações está sob responsabilidade da Secretaria estadual de Defesa Civil, que acompanha a evolução do fenômeno por meio do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, em operação 24 horas por dia. O estado também criou a Força Especializada da Defesa Civil, preparada para atuar em qualquer região em caso de desastre.

O Corpo de Bombeiros já colocou em prática a Operação Extinctus 2026, plano estratégico voltado à prevenção e ao combate a incêndios florestais durante o período de estiagem. A operação prevê mobilização de equipes especializadas, monitoramento das áreas mais suscetíveis ao fogo e uso de recursos terrestres e aéreos.

Água, energia e saúde entram no plano de prevenção

A Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade desenvolve ações integradas para fortalecer o monitoramento climático e hidrológico, proteger os sistemas de abastecimento de água e ampliar a prevenção a incêndios florestais. O trabalho inclui o acompanhamento da Bacia do Paraíba do Sul, considerada uma das principais preocupações para o abastecimento hídrico do estado.

No setor elétrico, o Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergências em Energia conclui um plano de contingenciamento para responder a eventos climáticos que possam afetar o fornecimento. Elaborado com as concessionárias Light, Enel e Energisa, o documento integra o Sistema Estadual de Gerenciamento de Crises e busca aumentar a resiliência da infraestrutura.

A Companhia de Águas e Esgoto também ampliou a proteção dos mananciais com a inauguração de um Centro de Monitoramento Ambiental, que usa sensores, drones, câmeras de alta tecnologia e acompanhamento em tempo real das principais bacias hidrográficas. Já a Secretaria de Saúde desenvolve, desde 2024, ações para adaptar os 92 municípios fluminenses a eventos extremos, com foco em calor excessivo, chuvas intensas e riscos ambientais. (com informações da Agência Brasil)