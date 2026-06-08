Pesca de tainha está suspensa no arrasto de praia desde esse domingo

O Ministério da Pesca e Aquicultura informou que a pesca de tainha, na modalidade arrasto de praia, está suspensa desde esse domingo (7). A decisão foi tomada depois que o país alcançou 90% da cota autorizada para a temporada de pesca de 2026.

Segundo a pasta, a medida tem caráter preventivo e foi adotada para evitar que o limite de captura seja ultrapassado. A cota total é de 8.168 toneladas e foi definida em portaria conjunta entre os ministérios da Pesca e do Meio Ambiente.

Como fica a atividade dos pescadores

De acordo com as orientações oficiais, os barcos que já estiverem no mar poderão desembarcar o pescado no prazo de até 24 horas após a captura. Passado esse período, os pescadores poderão retomar a pesca das demais espécies autorizadas.

A suspensão vale apenas para a tainha na modalidade arrasto de praia, sem impedir outras atividades pesqueiras que seguem liberadas conforme a regra vigente. O objetivo do governo é controlar a exploração do estoque e respeitar o limite estabelecido para a temporada.

Monitoramento da temporada

A decisão foi baseada nas informações reunidas pelo Painel de Monitoramento da Temporada de Pesca da Tainha. Pelas regras em vigor, as empresas pesqueiras devem informar ao governo a quantidade de pescado retirada do mar, o que permite acompanhar a evolução da cota em tempo real.

Com o avanço do volume capturado, o ministério decidiu antecipar a suspensão para evitar excedentes e garantir o cumprimento das normas estabelecidas para a pesca da espécie.