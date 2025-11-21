Rápido como o fogo: desinformação vira arma política sobre incêndio na COP30

Fogo na conferência é usado nas redes para reforçar desinformação sobre obra chinesa presentada a Brasil

Publicado em 21/11/2025 às 06:01

Alterado em 21/11/2025 às 08:54

Incêndio na COP aconteceu em um estande e foi menor que a repercussão orquestrada pela oposição Foto: reprodução de vídeo

Por Bruno Fonseca - “Incêndio em um dos pavilhões da COP30 em Belém-PA. Seria a ‘resposta’ à estátua presenteada pela China em formato demoníaco para a COP30?”. Esse foi um dos conteúdos publicados nesta quinta-feira, 20 de novembro, por perfis no X/Twitter após o incêndio que ocorreu em um pavilhão da zona azul na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025.

Como a Agência Pública e diversos outros veículos noticiaram, por volta das 14h15 desta quinta-feira, um incêndio ocorreu no estande da Comunidade da África Oriental, na área do Pavilhão da África. Não houve feridos e a causa do fogo ainda está sendo apurada. A retomada das atividades na zona azul ainda não foi anunciada até o momento da publicação.

A reportagem da Pública, que estava na Conferência na hora do incêndio, conseguiu sair, mas não ouviu sirenes de emergência. “Não teve aviso de saída, a gente que começou a se organizar. Foram civis que pegaram os extintores e tentaram resolver o incêndio”, contou Marcelo Rocha, diretor executivo do Instituto Ayika, que iria se apresentar no pavilhão ao lado no momento do incêndio.

Apesar do fogo ter sido registrado no estande da Comunidade da África Oriental, na área do Pavilhão Africano, diversos perfis postaram que a situação teria ocorrido no pavilhão chinês. Uma matéria do site Gazeta do Povo afirmou que o fogo teria ocorrido “próximo a um estande de exibição da China”. “BOLSONARO TEM RAZÃO. PAVILHÃO DA CHINA!!!!!”, postou um perfil satírico no X/Twitter.

Este mapa mostra a localização do estande onde o fogo foi registrado



Circulado de verde o estande onde o fogo foi registrado, da Comunidade da África Oriental Imagem: reprodução

Postagens com conteúdo desinformativo sobre a atuação da China na COP têm ocorrido após o país presentear o Brasil com uma estátua que mistura elementos do dragão chinês. Perfis religiosos acusaram a obra Espírito Guardião Dragão-Onça”. O apóstolo Estevam Hernandes, da igreja Renascer, escreveu que o “dragão com chifres é o símbolo bíblico do engano e poder contrário a Deus” e que obra sugere “uma fusão da identidade nacional com valores que não refletem nossa tradição cristã”.

“Este é literalmente o espírito guardião oficial da cúpula climática COP30. Foi um presente do regime do PCC para o Brasil.”, postou outro perfil no X/Twitter, associando o fogo à relação com a China. “Incêndio em um dos pavilhões da COP30 em Belém-PA (20.11.2025). Seria a “resposta” à estátua presenteada pela China em formato demoníaco para a COP30?”, escreveu.

Incêndio: o que se sabe

Às 14h58, após o incêndio, a organização da COP enviou um comunicado informando que a zona azul havia passado para responsabilidade do país anfitrião. “O chefe dos bombeiros do país anfitrião ordenou a evacuação de todo o local. O Corpo de Bombeiros realizará verificações completas de segurança e deve fornecer uma atualização às 16h. Por favor, note que o local está agora sob a autoridade do país anfitrião e não é mais considerado uma Zona Azul”, enviou em nota.

A reportagem questionou a organização sobre causas do incêndio e sobre alarmes para evacuação, mas ainda não obteve resposta.

Já o ministro do Turismo, Celso Sabino, se pronunciou entre as 15h e 16h informando que o fogo havia sido controlado, mas que ainda seria anunciado retorno das atividades no pavilhão. Ele afirmou que não houve feridos.

No final da tarde, a presidência da COP emitiu nota informando que “o fogo foi controlado em aproximadamente seis minutos” e que “13 indivíduos foram atendidos no local por inalação de fumaça. Seus estados de saúde seguem sendo monitorados e o suporte médico apropriado foi fornecido”. A nota também informou que “como medida de precaução, o Governo Brasileiro e a UNFCCC decidiram, conjuntamente, fechar temporariamente a Zona Azul enquanto o Corpo de Bombeiros realiza uma avaliação completa de segurança”.

Uma nova comunicação oficial foi agendada para as 20h. A Zona Verde permaneceu aberta com as atividades continuam conforme programado, segundo a presidência do evento.