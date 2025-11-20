Incêndio suspende temporariamente atividades da COP30

Ainda não se sabe quando atividades da cúpula serão retomadas

Um incêndio atingiu por volta das 14h desta quinta-feira (20) a Blue Zone, espaço oficial e de acesso restrito às delegações que participam da COP30, em Belém, e por enquanto, não há registro de vítimas, de acordo com as primeiras informações do governador paraense, Helder Barbalho.

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, as chamas, que destruíram a lona de um dos estandes, foram controladas por volta das 14h30.

Em meio a um grande contingente de bombeiros e equipes de segurança, o fogo obrigou a evacuar as pessoas que circulavam pelos pavilhões, levando à suspensão das atividades.

A evacuação provocou momentos de pânico e empurra-empurra entre os presentes, incluindo a saída às pressas de supostos negociadores às vésperas do fim da cúpula, previsto para esta sexta-feira (21).

Imagens divulgadas pela GloboNews e pela CNN Brasil mostram o fogo atingindo lonas e instalações da East African Community.

As labaredas e a fumaça puderam ser vistas à distância, conforme relatos de moradores de Belém nas redes sociais.

A secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal Santiago, informou que as atividades da COP30 "foram suspensas", cabendo às "autoridades da ONU" determinar se serão retomadas ainda nesta quinta-feira ou somente amanhã.

Ela não soube responder se o incêndio poderá obrigar a estender as atividades para sábado (22) e domingo (23).

"O que estamos fazendo é isolar, é uma situação de emergência. A imagem impressiona, mas não aconteceu nada, foi muito rápido, e ninguém se machucou. Isso é o principal", acrescentou Santiago.

Em declaração à imprensa, Sabino rejeitou críticas a Belém.

"Um pequeno incêndio pode acontecer em qualquer grande evento do planeta. O povo de Belém não pode mais tolerar esse tipo de preconceito", afirmou.

Atividades interrompidas

a ONU confirmou no final da tarde desta quinta-feira (20) que o espaço Blue Zone (Zona Azul) da COP30 está temporariamente fechado após ser atingido pelo incêndio. Uma avaliação completa sobre o incidente ainda está sendo apurada pelos bombeiros, que deverão dar um parecer após às 20h.

“Como medida de precaução, o governo brasileiro e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudança Climáticas (Unfccc) decidiram, conjuntamente, fechar temporariamente a Zona Azul, enquanto o corpo de bombeiros realiza uma avaliação completa de segurança”, informou a ONU.

De acordo com o comunicado, 13 pessoas foram atendidas no local por inalação de fumaça e seus estados de saúde seguem em acompanhamento. Ainda não se sabe o que causou as chamas, mas “o corpo de bombeiros e os agentes de segurança da ONU responderam rapidamente, controlando o fogo em cerca de seis minutos”, com "as pessoas evacuadas em segurança".

As Nações Unidas também esclareceram que as atividades da Zona Verde prosseguem normalmente. (com Ansa)

