ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quinta, 20 de Novembro de 2025

MEIO AMBIENTE

Incêndio suspende temporariamente atividades da COP30

Ainda não se sabe quando atividades da cúpula serão retomadas

Por JB AMBIENTAL
[email protected]

Publicado em 20/11/2025 às 19:17

Alterado em 20/11/2025 às 20:25

Fogo ficou restrito a um estande da comitiva africana Foto: Ansa/AFP

Um incêndio atingiu por volta das 14h desta quinta-feira (20) a Blue Zone, espaço oficial e de acesso restrito às delegações que participam da COP30, em Belém, e por enquanto, não há registro de vítimas, de acordo com as primeiras informações do governador paraense, Helder Barbalho.

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, as chamas, que destruíram a lona de um dos estandes, foram controladas por volta das 14h30.

Em meio a um grande contingente de bombeiros e equipes de segurança, o fogo obrigou a evacuar as pessoas que circulavam pelos pavilhões, levando à suspensão das atividades.

A evacuação provocou momentos de pânico e empurra-empurra entre os presentes, incluindo a saída às pressas de supostos negociadores às vésperas do fim da cúpula, previsto para esta sexta-feira (21).

Imagens divulgadas pela GloboNews e pela CNN Brasil mostram o fogo atingindo lonas e instalações da East African Community.

As labaredas e a fumaça puderam ser vistas à distância, conforme relatos de moradores de Belém nas redes sociais.

A secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal Santiago, informou que as atividades da COP30 "foram suspensas", cabendo às "autoridades da ONU" determinar se serão retomadas ainda nesta quinta-feira ou somente amanhã.

Ela não soube responder se o incêndio poderá obrigar a estender as atividades para sábado (22) e domingo (23).

"O que estamos fazendo é isolar, é uma situação de emergência. A imagem impressiona, mas não aconteceu nada, foi muito rápido, e ninguém se machucou. Isso é o principal", acrescentou Santiago.

Em declaração à imprensa, Sabino rejeitou críticas a Belém.

"Um pequeno incêndio pode acontecer em qualquer grande evento do planeta. O povo de Belém não pode mais tolerar esse tipo de preconceito", afirmou.

Atividades interrompidas

a ONU confirmou no final da tarde desta quinta-feira (20) que o espaço Blue Zone (Zona Azul) da COP30 está temporariamente fechado após ser atingido pelo incêndio. Uma avaliação completa sobre o incidente ainda está sendo apurada pelos bombeiros, que deverão dar um parecer após às 20h.

“Como medida de precaução, o governo brasileiro e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Mudança Climáticas (Unfccc) decidiram, conjuntamente, fechar temporariamente a Zona Azul, enquanto o corpo de bombeiros realiza uma avaliação completa de segurança”, informou a ONU.

De acordo com o comunicado, 13 pessoas foram atendidas no local por inalação de fumaça e seus estados de saúde seguem em acompanhamento. Ainda não se sabe o que causou as chamas, mas “o corpo de bombeiros e os agentes de segurança da ONU responderam rapidamente, controlando o fogo em cerca de seis minutos”, com "as pessoas evacuadas em segurança".

As Nações Unidas também esclareceram que as atividades da Zona Verde prosseguem normalmente. (com Ansa)

%MCEPASTEBIN%

Deixe seu comentário