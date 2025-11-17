Chefe do Clima na ONU pede 'agilidade' nas negociações da COP30

'Bastam de manobras políticas e obstruções', declarou Stiell

O secretário das Nações Unidas para o Clima, Simon Stiell, pediu nesta segunda-feira (17) aos países que "acelerem" as negociações na COP30, em Belém, diante do impasse de pontos fundamentais do debate, a cinco dias do término da cúpula.

"Há muito trabalho pela frente para os ministros e negociadores. Peço que se concentrem rapidamente nas questões mais difíceis", declarou Stiell durante discurso no evento, destacando que não se pode, "de forma alguma, perder tempo com manobras políticas ou obstruções."

Ministros de nações de todo o mundo começaram a chegar a Belém hoje para assumir as negociações e tentar romper o impasse na última semana da COP30, com encerramento na próxima sexta (21).

Três questões têm bloqueado o avanço da declaração final da conferência, com o primeiro impasse ligado à China, Índia e aliados, que querem que a COP30 adote uma decisão contra barreiras comerciais unilaterais — uma crítica ao "imposto sobre o carbono" da União Europeia em importações de bens com alta emissão do elemento químico, como aço, alumínio e fertilizantes.

Outro grupo, formado por nações insulares, pela América Latina e UE, acredita ser crucial que a conferência das Nações Unidas responda às projeções mais recentes, que mostram que o planeta não conseguirá limitar o aquecimento a 1,5°C, devendo intensificar seus compromissos climáticos. Mas os principais países emergentes, da China à Arábia Saudita, não querem uma declaração final que aponte que não estão fazendo o suficiente para conter as mudanças climáticas.

Já o terceiro ponto de discórdia refere-se às nações em desenvolvimento, principalmente da África, que querem acusar os países desenvolvidos a não fornecerem financiamento suficiente para ajudar na adaptação às transformações do clima e na redução das emissões. (com Ansa)