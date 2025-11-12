Cacique Raoni chega a Belém para Cúpula dos Povos paralela à COP

Evento reúne quase 400 lideranças indígenas

Publicado em 12/11/2025 às 10:22

Alterado em 12/11/2025 às 12:01

O cacique Raoni Metuktire chegou nesta quarta-feira (12) a Belém para participar do Encontro dos Povos, que acontece à margem da COP30 e reunirá quase 400 lideranças indígenas na capital paraense.

Um grande número de representantes de comunidades originárias do Brasil e de diversos países do mundo deu as boas-vindas ao reconhecido líder de 93 anos, que chegou em cadeira de rodas para participar do evento.



Raoni, da etnia Kayapó, teve sua indicação ao Prêmio Nobel da Paz apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em diversas ocasiões, incluindo em um evento ao lado do mandatário da França, Emmanuel Macron, em março de 2024.



A Cúpula dos Povos iniciou suas atividades nesta quarta na Universidade Federal do Pará (UFPA) e seguirá até o próximo domingo (16).



O presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, prometeu participar do encerramento do encontro dos povos originários. (com Ansa)



