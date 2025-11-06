Príncipe William pede otimismo sobre meio ambiente em evento do Prêmio EarthShot no Rio

Publicado em 06/11/2025 às 09:22

Alterado em 06/11/2025 às 16:23

O príncipe William, do Reino Unido, expressou otimismo na quarta-feira sobre o enfrentamento dos desafios ambientais globais em um evento repleto de estrelas no Rio de Janeiro para a quinta edição do Prêmio EarthShot.

A primeira visita de William à América Latina acontece pouco antes de o Brasil sediar a cúpula climática da ONU, a COP30, na próxima semana.

"Entendo que alguns possam se sentir desanimados nestes tempos incertos", disse William durante a cerimônia do prêmio, fundado em 2020 e inspirado por uma visita à Namíbia.

"Entendo que ainda há muito a ser feito. Mas não é hora de complacência, e o otimismo que senti em 2020 continua ardente até hoje."

Nomeado em homenagem à meta "moonshot" de John F. Kennedy, o prêmio tem como objetivo encontrar inovações para combater a mudança climática e lidar com outras questões ecológicas, concedendo a cinco vencedores 1 milhão de libras (US$1,3 milhão) cada um para impulsionar seus projetos.

As estrelas pop Kylie Minogue e Shawn Mendes, os músicos brasileiros Gilberto Gil, Seu Jorge e Anitta, além do campeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel, estavam entre os que apareceram ou se apresentaram na cerimônia.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o prefeito de Londres, Sadiq Khan, também compareceram.

William participará da cúpula climática da ONU no lugar de seu pai, o rei Charles. Em sua viagem, ele anunciou iniciativas para comunidades indígenas e ativistas ambientais e visitou pontos de referência no Rio. (com Reuters)