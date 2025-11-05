Da Eco92 à COP30: a trajetória de enfrentamento à mudança do clima

...

Publicado em 05/11/2025 às 10:56

Indígenas fazem protesto em frente ao prédio onde está sendo realizada a Pré-Cop30 Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Fabíola Sinimbú - No próximo dia 10 de novembro, representantes de países do mundo inteiro voltam a se reunir com o objetivo comum de acelerar as ações climáticas globais na busca de frear um antigo desafio: a mudança do clima. Neste ano, a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) será na cidade de Belém (PA) e, de volta ao Brasil, retoma parte da história onde tudo começou.

Com características de emergência, a mudança do clima será debatida em meio a outras crises como a do multilateralismo refletido em conflitos mundiais. Na última Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o secretário-geral, António Guterres, destacou que neste momento de crise, as Nações Unidas nunca foram tão essenciais.

Foi no ambiente multilateral, em 1992, que foi lançado o primeiro tratado para que países de diferentes regiões, culturas e naturezas cooperassem para enfrentar o problema que afetava a todos. A proposta de convenção foi apresentada na cidade do Rio de Janeiro, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como Eco92.

Desde 1988, a Organização Mundial de Meteorologia e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente já alertavam sobre as mudanças no regime climático no planeta, mas as causas e futuros impactos foram compreendidos após a criação do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC).

O primeiro relatório produzido pelo IPCC, a partir de análises de pesquisas científicas de todo o mundo, levaram à criação do Comitê Intergovernamental de Negociação (INC, na sigla em inglês). O colegiado instituído na Assembleia Geral da ONU, em dezembro de 1990, tinha como objetivo estabelecer compromissos, metas e calendários para enfrentar a causa de todo o problema: as emissões de gases de efeito estufa.

Entre as medidas está a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês), o tratado lançado no Rio de Janeiro e que iniciou a história das COPs sobre a mudança do clima.

Após a adesão de 196 países, a Convenção do Clima, ou UFNCCC, entrou em vigor e já previa encontros anuais de avaliação, para que o tratado fosse revisto e as políticas públicas adotadas nos países pudessem ser conhecidas, replicadas e adaptadas à realidade de cada nação.

A primeira Conferência das Partes ocorreu após um ano da entrada em vigor da convenção. Foi realizada em Berlim, na Alemanha, em 1995. Desde então a Convenção do Clima foi sendo redesenhada com novos compromissos, mecanismos financeiros e responsabilidades comuns, mas diferenciadas dos países-parte do tratado.

Entre os instrumentos que modificaram e aperfeiçoaram esse primeiro tratado, estão o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, o Livro de Regras do Acordo de Paris e o Balanço Global, que resultaram das negociações e consensos alcançados em cada um dos encontros anuais.

Confira os locais onde ocorreram todas as COPs da Convenção do Clima e alguns dos principais acordos resultantes.

1ª Berlim, Alemanha (1995) Mandato de Berlim

2ª Genebra, Suíça (1996)

3ª Quioto, Japão (1997) Protocolo de Quioto

4ª Buenos Aires, Argentina (1998)

5ª Bonn, Alemanha (1999)

6ª Haia, Holanda (2000) Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

7ª Marraquexe, Marrocos (2001) Acordos de Marraquexe

8ª Deli, Índia (2002)

9ª Milão, Itália (2003) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

10ª Buenos Aires, Argentina (2004) Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa

11ª Montreal, Canadá (2005)

12ª Nairóbi, Quênia (2006)

13ª Bali, Indonésia (2007)

14ª Posnânia, Polônia (2008)

15ª Copenhague, Dinamarca (2009) Acordo de Copenhague

16ª Cancún, México (2010)

17ª Durban, África do Sul (2011) Fundo Verde para o Clima

18ª Doha, Catar (2012) Convenção de Doha

19ª Varsóvia, Polônia (2013)

20ª Lima, Peru (2014)

21ª Paris, França (2015) Acordo Paris

22ª Marraquexe, Marrocos (2016)

23ª Bonn, Alemanha (2017) - Powering Past Coal Alliance e Plano de Ação de Gênero

24ª Katowice, Polônia (2018)

25ª Madri, Espanha (2019)

26ª Glasgow, Escócia (2021) - Livro de Regras do Acordo Paris e Mercado de Carbono (Artigo 6)

27ª Sharm El Sheikh, Egito (2022)

28ª Dubai, Emirados Árabes (2023) - Balanço Global

29ª Baku, Azerbaijão (2024)

30ª Belém, Brasil (2025)