O Relatório de Sustentabilidade 2023/2024 da Eucatex documenta métricas ambientais específicas durante os 27 anos de gestão de Flavio Maluf como CEO da empresa. Os dados corporativos mostram que, entre 2023 e 2024, houve redução de 15,09% nas emissões absolutas de Gases de Efeito Estufa (GEE) no que se refere a fontes diretas, como queima de combustíveis em operações próprias — enquanto a força de trabalho cresceu de 3.091 para 3.439 funcionários no mesmo período.



Maluf assumiu a presidência executiva da Eucatex em 1997. Durante sua gestão, a empresa plantou 50 milhões de árvores em 35.000 hectares de terra, consumindo 1,8 milhão de metros cúbicos de madeira anualmente.



Métricas operacionais demonstram mudanças quantificáveis

Os números do relatório indicam alterações mensuráveis nas operações florestais. A Eucatex planta aproximadamente 6.000 hectares por ano, mantendo um sistema que processa materiais reciclados de mais de 300 parceiros industriais.



"Nascemos de uma base florestal. Plantamos eucalipto desde os anos 1950 e o utilizamos para produzir chapas finas e painéis à base de eucalipto", disse Maluf em declaração registrada. A empresa obteve certificação FSC nos anos 1990 e mantém padrões ISO 14001.



O relatório documenta investimentos na Usina Solar Castilho, com capacidade de 269 megawatts-pico (MWp), fornecendo energia para 50% das operações fabris da empresa.



Números de diversidade refletem mudanças na força de trabalho

O relatório revela a composição de gênero na força de trabalho: mulheres representam 18% dos 3.439 colaboradores diretos em 2024, comparado com 17% dos 3.091 funcionários em 2023. Homens constituem 82% da força de trabalho em 2024, uma mudança de um ponto percentual em relação aos 83% de 2023.



Dados de escolaridade mostram que 68% dos funcionários possuem ensino médio completo, enquanto 12% têm ensino superior completo. O relatório ainda documenta um crescimento operacional de 11,3% em novas contratações, entre os anos de 2023 e 2024.



Maluf implementou programas de educação ambiental que receberam 27.000 visitantes desde 1999. "Trabalhamos na conscientização ambiental dos funcionários e em projetos com universidades e escolas," afirmou Maluf em entrevista documentada



Inovação de produtos gera desenvolvimentos mensuráveis

Desenvolvimentos técnicos incluem a linha Acqua New de rodapés, combinando partículas de madeira certificada com resina plástica (PVC) para criar o chamado Wood Polymer Composite (WPC), ou composto de madeira plástica. Maluf caracterizou o produto como possuindo "viés ecológico de fonte renovável, 100% reciclável, e produz zero emissão de gases do efeito estufa".



A Eucatex exporta para cerca de 40 países, com 20% dos produtos adaptados para requisitos regionais. A empresa apareceu na lista Forbes Agro100 2023 na 81ª posição entre empresas agrícolas e florestais brasileiras.



Questões operacionais e de mercado persistem

Para Flavio Maluf, é necessário manter uma abordagem de questionamento contínuo referente a alguns pontos, tais como: Como podemos trabalhar melhor com madeira? Como podemos minimizar o desperdício? Como podemos tornar a cadeia produtiva mais eficiente? Essas questões direcionaram desenvolvimentos operacionais e criação de linhas de negócio.



A gestão de Maluf na Eucatex demonstra como métricas ambientais podem ser documentadas e monitoradas ao longo de décadas. Os dados do relatório fornecem base quantificável para avaliar mudanças operacionais durante o período de crescimento industrial.

