Geração de energia solar na UE bate recorde em junho, com 22,1%

A energia solar foi a principal fonte de geração de eletricidade na União Europeia no mês de junho, considerado um marco histórico para o bloco.

Segundo relatório publicado nesta terça-feira (5) pelo think tank Ember, a energia fotovoltaica foi responsável por 22,1% do total da eletricidade produzida pelos 27 Estados-membros, superando o gás (14,4%) e o carvão (6,1%).

Os dados, elaborados pela Aliança Solar Internacional (ISA), revelam ainda que ao menos 13 nações da UE bateram um recorde mensal com a geração desta fonte, como Holanda (40,5%) e Grécia (35,1%).

O mesmo se deu na Itália, onde a produção de energia solar em junho chegou a 42,6%, superando a hidrelétrica (37,3%), considerada a principal fonte renovável do país.

"A Itália está entre os países onde a abundância de energia solar é capaz de oferecer benefícios em eixos estratégicos decisivos", declarou a Aliança de Energia Solar na Itália.

"A geração solar em larga escala, distribuída e previsível reduz a dependência de combustíveis fósseis importados, garantindo maior estabilidade e resiliência", acrescentou.

Além disso, a aliança apontou que "a energia solar pode desempenhar um papel fundamental na contenção dos custos da eletricidade, já que a alta disponibilidade de produção durante os horários de pico ajuda a reduzir os preços no atacado, com benefícios diretos para toda a economia".

"Por fim, a expansão da capacidade solar permite a substituição progressiva de combustíveis fósseis, acelerando a descarbonização do sistema elétrico, em consonância com os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima (Pnec)", concluiu a entidade.

De acordo com a instituição, o marco histórico da produção de energia fotovoltaica na UE em junho demonstra "maturidade, eficiência e importância crucial desta tecnologia para o nosso futuro energético". (com Ansa)