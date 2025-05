MEIO AMBIENTE

Pontos polêmicos devem levar novo marco ambiental ao STF

Ministério do Meio Ambiente diz que lei do licenciamento aprovada no Senado afronta diretamente a Constituição

Por JB AMBIENTAL com Agência Estado

Publicado em 26/05/2025 às 06:02

Alterado em 26/05/2025 às 07:58

Senador Fabiano Contarato: 'inconstitucionalidade' Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado