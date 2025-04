Semana da Caatinga no Jardim Botânico celebra a biodiversidade e a cultura nordestina

Publicado em 25/04/2025 às 14:39

A Semana do Bioma Caatinga, promovida anualmente pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, acontece nesses sábado e domingo (26 e27) com programação especial. No primeiro dia haverá a contação de histórias "Plantando Histórias: Umbuzeiro", sobre a árvore sagrada da Caatinga, tudo contado de forma lúdica, mesclando literatura e arte.

No domingo (27), duas atividades se destacam: a Visita Cognitiva Sensorial, adaptada para pessoas com deficiência, e a Visita Cultura e Botânica Indígena, que aborda saberes tradicionais e a relação dos povos originários com as plantas da Caatinga.

As atividades são gratuitas, com vagas limitadas por ordem de chegada, e reforçam a missão do Museu do Jardim Botânico de integrar educação ambiental, inclusão e valorização da biodiversidade brasileira. A iniciativa celebra não apenas a riqueza ecológica da Caatinga, mas também suas conexões culturais e históricas.