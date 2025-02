Seis fatos que você não sabe sobre a margem equatorial

Publicado em 09/02/2025 às 17:29

Alterado em 09/02/2025 às 17:39

1) A Petrobras já perfurou 700 poços na Margem Equatorial com zero incidentes e pretende investir na região U$3 bilhões entre 2025 e 2029 e perfurar 15 poços.

2) Por mais que o nome da Bacia seja Foz do Amazonas, o campo que a Petrobras deseja explorar está a 500km da Foz do Rio Amazonas. Como comparação, o Campo de Búzios, 2º maior produtor do país está a 200km das paradisíacas praias do Rio de Janeiro e o Campo de Tupi, o maior produtor, é o campo mais afastado do continente e está a 300km do Parque Estadual de Ilha Grande, paraíso natural com mais de 100 praias.

3) A Petrobras informou que em 31/12/24 a relação entre as reservas provadas e a produção (indicador R/P) está em 13,2 anos, ou seja, se novas reservas não forem exploradas hoje, daqui a 10 anos, já voltaremos a ser importadores de petróleo, dependentes da variação do dólar ou do preço do Brent. Isso já foi dito pela diretoria da empresa em diversos fóruns.

4) Cidade de Maricá, no Rio de Janeiro recebe R$4 bilhões por ano dos royalties do Petróleo. Esse dinheiro vem sendo investido em desenvolvimento da cidade e mudança direta na qualidade de vida da população. O estado do Amapá tem o 2º pior IDH do Brasil (0,688) e apenas 12% das residências tem acesso a esgoto, o pior do Brasil. O dinheiro vindo da exploração da Margem Equatorial trará uma revolução social para o estado.

5) Tudo que a Petrobras informou no estudo ambiental sobre o bloco FZA-M-59 já está pronto. Não é papel! Medidas de mitigação, controle e monitoramento dos impactos das atividades. Projetos para monitorar e atender à fauna, gerenciar resíduos, acompanhar e controlar efluentes. Ações de comunicação social e de educação ambiental dos profissionais, ações de proteção da biodiversidade, entre outras.

Em caso de emergências, resposta rápida: estrutura com equipamentos de última geração para o controle do poço e a coleta do óleo. Além disso, uso de embarcações especializadas, barreiras oceânicas para contenção e coleta do óleo e equipes treinadas para lidar com essas situações. Já os simulados são realizados regularmente para testar a estrutura de resposta e continuar aperfeiçoando os nossos processos.

6) Essa região é potencialmente viável! Nossos vizinhos da Guiana já estão explorando a região desde 2019 com 3 FPSO (Liza Destiny, Liza Unity e Prosperity) com uma produção diária de 640.000bpd e com mais 3 FPSO saindo do forno (One Guyana, Errea Wittu e Jaguar), essa produção vai para 1.200.000bpd. O PIB da Guiana aumentou 63% em 2022 e 38% em 2023!





Vitor Padua é engenheiro

Este artigo foi originalmente publicado no Linkedin