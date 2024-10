Mangue conservado transforma pescadores em guias de turismo

De acordo com Pedro Belga, fundador e presidente da organização não governamental (ONG) Guardiões do Mar, 650 famílias são cadastradas na Baia de Guanabara como catadoras de caranguejo, animal que vive nos mangues. As que vivem da pesca são 5 mil, com rendimento médio pouco superior a R$ 2 mil mensais.

Lucimar descreve a atividade dos pescadores como "turismo de base comunitária". "A gente faz passeios de caiaque, levando as pessoas para ver a retirada de peixes dos currais (armadilha feita com bambu), para ver botos".

"Às vezes eu vou em alguns eventos, e as pessoas falam 'o fundo da baía é podre, tudo sujo'. Então eu falo 'você acabou de ganhar um passeio de caiaque para conhecer'. As pessoas vêm querendo provar que está tudo sujo e quando chega aqui, se apaixonam pela beleza do local", conta ela, que também vende artesanato, como brincos feitos de escamas de peixe.

Um dado que mostra o potencial de crescimento desse turismo ecológico é que 83% dos brasileiros sabem o que são manguezais. No entanto, 58% nunca os visitaram.