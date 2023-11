Ministro diz que Brasil será protagonista na COP28 e cita Papa

De olho nas exigências de transição energética no planeta, o Brasil espera exercer um papel de protagonismo na COP28, cúpula climática da ONU que acontece entre 30 de novembro e 12 de dezembro, em Dubai.

Em Riad, na Arábia Saudita, antes de seguir para os Emirados Árabes Unidos, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), disse que o governo brasileiro vai aproveitar a ocasião para promover as "grandes potencialidades" do país em fontes renováveis.

"Nós estamos indo para a COP para protagonizar a transição energética justa e inclusiva e queremos defender que ela seja obrigatória, como disse o papa Francisco, para que possamos proteger o planeta e gerar oportunidades de emprego e renda, combater a desigualdade e fazer a inclusão social", declarou.

Silveira apontou "potencialidades" do Brasil nos biocombustíveis para descarbonizar a matriz energética dos transportes, nas energias solar e eólica e no hidrogênio verde, aposta do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para "reindustrializar" o país.

O presidente também já está na Arábia Saudita e participará da COP28.

Itália terá pavilhão e promoverá mais de 50 eventos



Representada pelo Ministério do Meio Ambiente e Segurança Energética (Mase), a Itália terá um pavilhão na COP28, em Dubai, e promoverá mais de 50 eventos diferentes.

As iniciativas do país seguirão os temas inspiradores das jornadas da COP28, que ocorrerá entre os dias 30 de novembro e 12 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos. Elas envolverão questões climáticas, o envolvimentos dos jovens com o tema e a descarbonização dos transportes.

Ao todo, os 53 eventos que vão ser organizados pelo Ministério italiano, chefiado por Gilberto Pichetto, terão como foco ações concretas de combate às alterações climáticas.

"Além da participação direta na negociação, a contribuição da Itália para COP28 é baseada no compromisso do governo em promover ações para enfrentar o desafio das mudanças climáticas em todos os cenários internacionais, potencializando as experiências e boas práticas do nosso país", explicou o Mase.

O pianista italiano Giovanni Allevi, embaixador das novas gerações na luta contra as alterações climáticas na COP28, dedicará aos jovens um clipe inédito filmado em frente ao Coliseu iluminado, que será exibido no pavilhão em 8 de dezembro. (com Ansa)