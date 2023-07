Secretário do clima de São Paulo pede demissão após dizer que 'planeta se salva sozinho'

O então secretário municipal de Mudanças Climáticas da Cidade de São Paulo, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, causou polêmica por uma fala negacionista feita na tribuna do Fórum Permanente de Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais da seção paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP). Ao abordar o meio ambiente, Antônio afirmou que “o planeta se salva sozinho” do aquecimento global.

"O planeta não será salvo por nós. Ninguém salva o planeta Terra, geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4,3 bilhões de anos. E muda o clima em todo esse período. [...] Nós somos parte do problema para a vida na Terra neste momento, mas nossa solução é muito pequena. Os fatores são de ordem geológica, cósmica e solar", disse Pinheiro Pedro, que coleciona fotos e publicações apoiando Bolsonaro nas redes sociais.

O secretário de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo, Antonio Fernando Pinheiro Pedro, disse que o “Planeta se salva sozinho”, durante um fórum que discutia justamente tragédias por conta das mudanças climáticas. A procuradora federal Georgia Sena Martins, Doutora em… pic.twitter.com/qPILBMBEtg — GloboNews (@GloboNews) July 13, 2023

O evento aconteceu no início de junho, mas os vídeos se tornaram virais nas redes sociais somente agora. Após o comentário negacionista e anticiência, o secretário foi contestado pela procuradora federal Georgia Sena Martins, doutora em Geociências pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).



“O senhor é um negacionista. Nada do que o senhor está falando tem um mínimo de fundamento científico. O senhor está falando com base em achismos, (...) está negando as mudanças climáticas e falando um rosário de besteiras”, afirmou ela.

Na noite desta quinta-feira (13), pressionado pela declaração que viralizou horas mais cedo, o secretário pediu demissão do cargo. A decisão foi tomada depois de uma reunião com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). A exoneração deve ser publicada do Diário Oficial do município nesta sexta-feira (14).

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que, "após reunião na tarde de hoje (13) com o prefeito Ricardo Nunes, o secretário Antonio Fernando Pinheiro Pedro será exonerado, a pedido. Tamires Carla de Oliveira, atual chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, ocupará o cargo interinamente. A alteração será publicada no Diário Oficial do Município na edição de amanhã (14)".

'Falas tiradas de contexto'

Antônio Fernando Pinheiro Pedro disse à GloboNews que suas falas foram tiradas de contexto e que elas são "de caráter antropológico".

"O ser humano não é eterno, o planeta sobrevive sem ele, sobreviveu aos asteroides, sobreviveu a todas as guerras que ele provocou na superfície. Era isso que eu estava dizendo. Nós temos que ser humildes em relação ao que estamos fazendo. Agora a pessoa achar que é o 'Capitão Planeta' e dizer que isso é negacionismo é complicado", afirmou.