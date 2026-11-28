A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que tenta fechar brechas usadas em casos de curatela abusiva contra pessoas idosas. A proposta impede que parentes que tenham recorrido de forma fraudulenta à Justiça para alegar incapacidade civil de um idoso recebam herança desse familiar.

Como funciona a regra proposta

O texto determina que a exclusão da herança só poderá ocorrer após decisão judicial transitada em julgado, seja no próprio processo de curatela ou em uma ação autônoma. Na prática, isso significa que será preciso comprovar o uso abusivo ou fraudulento do processo antes de aplicar a punição sucessória.

A curatela é um procedimento judicial em que alguém, geralmente um parente, pede o reconhecimento da incapacidade civil de outra pessoa. Quando o pedido é aceito, o curador passa a administrar os bens do curatelado, o que pode gerar abusos quando a ação é movida de forma indevida para controlar patrimônio.

Projeto também agrava pena no Estatuto da Pessoa Idosa

Além da questão da herança, o PL 464/26 altera o Estatuto da Pessoa Idosa para aumentar a punição de quem se apropriar indevidamente de bens ou pensão de idosos. A pena atual, de um a quatro anos de reclusão, poderá ser elevada em até metade, com aumento também de um terço na multa.

O agravante será aplicado quando o crime decorrer da instauração, da tentativa ou da condução de processo de curatela baseado em fatos sabidamente falsos, abusivos ou fraudulentos. O objetivo é reforçar a proteção patrimonial de pessoas idosas e dificultar o uso da Justiça como ferramenta de exploração familiar.

Próximos passos na Câmara

O projeto, de autoria do deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE), já havia sido aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso e agora aguarda votação em plenário. Se avançar, seguirá para as próximas etapas de análise legislativa antes de eventualmente virar lei.