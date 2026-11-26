O Tribunal de Contas da União arquivou, por unanimidade, a investigação que apurava a condução fiscal do governo Dilma Rousseff em 2014. A corte concluiu que não havia elementos para caracterizar dolo ou erro grosseiro na atuação da ex-presidente e de integrantes de sua equipe.

A decisão também afastou qualquer sanção a nomes como Guido Mantega, então ministro da Fazenda, e Miriam Belchior, que comandava o Ministério do Planejamento à época e hoje ocupa a Casa Civil no governo Lula. O entendimento alcançou ainda membros das áreas técnica e jurídica envolvidas nas decisões analisadas.

O que o tribunal considerou

O relator do processo, ministro Odair Cunha, acompanhou o parecer do Ministério Público junto ao TCU e destacou que as decisões tomadas estavam amparadas por manifestações das áreas técnicas do governo. Com isso, a representação apresentada em 2014 foi encerrada sem aplicação de penalidades.

O caso começou em dezembro de 2014, poucas semanas após a reeleição de Dilma, a partir de uma representação feita por Aécio Neves, José Agripino Maia, Roberto Freire e Beto Albuquerque. Os questionamentos se concentravam na abertura de créditos suplementares e no contingenciamento das despesas federais.

As controvérsias fiscais e o caminho até o impeachment

As dúvidas sobre a política fiscal do governo ganharam força entre setores que defendiam o afastamento da presidenta. Em outubro de 2015, o TCU recomendou ao Congresso a rejeição das contas de 2014, citando irregularidades como as chamadas pedaladas fiscais e a abertura de créditos suplementares.

Dois meses depois, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de impeachment. O processo terminou com a saída de Dilma da Presidência em 31 de agosto de 2016, em um contexto em que as discussões fiscais tiveram forte peso político.

Impacto da nova decisão

Durante os debates no Senado, Miriam Belchior argumentou que a abertura de créditos suplementares não significava, por si só, aumento de despesas públicas nem alteração da meta fiscal. O julgamento desta quarta-feira encerra, sem sanções, a representação que havia sido apresentada pela oposição em 2014.

A decisão do TCU revisita um dos episódios mais marcantes da crise política da década passada e retira o caráter punitivo de uma investigação que, ao longo dos anos, passou a ser lembrada como parte do ambiente que antecedeu o impeachment. (com informações de Raony Salvador, da Revista Fórum)