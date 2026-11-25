A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quarta-feira (25) que a violência de gênero contra mulheres no Brasil atingiu um patamar de “atrocidade inaceitável”. A declaração foi feita na abertura da sessão de julgamentos e ocorreu em meio ao início da campanha “16 Dias de Ativismo contra a Violência de Gênero”, promovida pela ONU Mulheres.

Segundo a ministra, a mobilização internacional é importante para chamar atenção da sociedade para a gravidade do cenário. Ela ressaltou que o problema vai muito além de casos isolados e inclui ameaças, agressões físicas e feminicídios, com números que não podem ser naturalizados.

STF e o combate à desigualdade

Cármen Lúcia afirmou que o Supremo tem cumprido seu papel na promoção da igualdade de direitos entre homens e mulheres. Ainda assim, destacou que os índices de violência física e de feminicídio continuam crescendo e exigem resposta urgente das instituições e da sociedade.

Durante a fala, a ministra disse que o Judiciário não pode ignorar a dimensão do problema. Para ela, o debate precisa ganhar visibilidade e produzir providências concretas, especialmente diante da persistência de casos graves em todo o país.

Campanha da ONU e dados alarmantes

A referência feita pela ministra à campanha da ONU Mulheres reforça a necessidade de mobilização global contra a violência de gênero. A iniciativa busca ampliar a conscientização e estimular ações de prevenção, proteção e responsabilização dos agressores.

De acordo com a ONU Mulheres, cinco mulheres foram mortas a cada hora em 2025 por parceiro ou parente. O dado evidencia a dimensão da tragédia e sustenta o alerta feito por Cármen Lúcia sobre a urgência de enfrentar o problema com prioridade.